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Пассажирский поезд Новый Уренгой - Оренбург загорелся на Ямале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошло возгорание вагона пассажирского поезда, курсирующего из Нового Уренгоя в Оренбург. Об этом сообщает в пятницу, 24 июня, пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что в 04:10 (02:10 мск) на перегоне Ханымей – Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги загорелся вагон 13-го пассажирского поезда 379.

«В вагоне находились 19 человек, жертв и пострадавших нет. В настоящее время движение на участке приостановлено», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что загоревшийся вагон был отцеплен и потушен. В прокуратуре предварительной причиной произошедшего назвали поджог. При этом поджигателя на данный момент не нашли.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее, 28 мая, в Волгоградской области произошло возгорание тепловоза пассажирского поезда. Горение ликвидировали прибывшие на место расчеты пожарно-спасательной части. Отмечалось, что погибших и пострадавших нет.

В январе в подмосковном селе Конобеево загорелась электричка, было эвакуировано порядка 300 пассажиров.

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