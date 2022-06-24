Карты «Муравьев-Амурский» жители Хабаровского края получат в декабре

В Хабаровском крае с 1 декабря жителям начнут выдавать карту «Муравьев-Амурский». Она подобна той, что получают жители Москвы.

Карта объединит на одном носители государственные, социальные и коммерческие сервисы. С помощью нее комфортным и быстрым станет предоставление государственных, муниципальных и коммерческих услуг, в том числе в сферах здравоохранения, при обращении в МФЦ и в получении транспортных услуг.

ИА AmurMedia со ссылкой на губернатора Михаила Дегтярева пишет, что проект планировали завершить в 2023 году, но смогли сделать это раньше.