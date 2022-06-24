Херсон предложили восстановить с помощью федеральной программы

Разработка федеральной целевой программы (ФЦП) по аналогии с той, что была разработана для Крыма, понадобится для восстановления Херсонской области. Об этом в пятницу, 24 июня, рассказала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Мы понимаем в Крыму, что у нас была и есть ФЦП, мы практически с руин поднимали Крым. И мой более чем восьмилетний опыт работы сенатором подтверждает то, что восстановление Херсонщины должно проходить в рамках ФЦП. И мы должны понимать, сколько денег нам на это понадобится и кто будет отвечать за эти деньги», — сказала она в разговоре с ТАСС.

По ее словам, необходимо уделить особое внимание кадровой политике на освобожденных территориях.

Ковитиди пояснила, что людям важно понимать, как они будут жить, что есть, как они будут обеспечены электроэнергией, медицинской помощью, как будут учиться их дети.

«Это всё очень важно», — резюмировала она.

Ранее, 21 июня, заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью.

До этого, 15 июня, сообщалось, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение гражданства России. По его словам, общее число заявок на получение российских паспортов уже превысило 10 тыс.

9 июня Стремоусов заявил, что референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в 2022 году. При этом он уточнил, что приоритет власти региона отдают повышению социально-экономического развития, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения.

7 июня Херсонская область сообщила о подготовке к референдуму. Сообщалось, что Херсон остался без законодательной власти, поэтому в регионе был создан общественный совет, в который входят представители народа — именно они будут принимать промежуточные решения относительно самоопределения Херсонской области.

Ранее, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей.

В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. Позже он подтвердил свою уверенность в том, что Херсонская область скоро станет российским регионом.

Херсонскую область Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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