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Евродепутаты оценили решение ЕС предоставить Украине статус кандидата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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По словам опрошенных «Известиями» евродепутатов, предоставление Евросоюзом Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов не говорит о том, что государства вскоре действительно станут членами ЕС.

В частности, участник комитета AFET, германский политик Энгин Эролу отметил, что получить статус кандидата — лишь первый шаг к членству.

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«Процесс присоединения [к ЕС] не означает автоматического вступления. Но он говорит о том, что в стране начались проевропейские процессы и реформы. Их Евросоюз, безусловно, частично финансирует. Выиграет от этого не только Украина, но и вся Европа», — отметил он.

При этом и евродепутаты, и Еврокомиссия подчеркивают: то, насколько быстро Киев присоединится к ЕС, зависит исключительно от него самого.

«Ясности, как скоро Украина и Молдова присоединятся к ЕС, нет. Однако, учитывая исключительную ситуацию, которая складывается на европейском континенте, Евросоюз будет им помогать, — уверен участник делегации ЕП по отношениям с Украиной (D-UA), словацкий политик Иван Штефанец, — Стать членом ЕС в нормальных условиях — это сложный и длительный процесс, который можно расценивать не как данность, но как привилегию. Для Киева и Кишинева ЕС, возможно, ускорит и упростит эти процессы, поскольку в связи с боевыми действиями на Украине они сталкиваются с очень тяжелыми условиями, в отличие от других претендентов».

Вместе с этим словацкий депутат Милан Угрик убежден: кандидатский статус Киева — это лишь политический жест со стороны ЕС без реальных намерений.

«Полноценное членство обернулось бы финансовой катастрофой. ВВП Украины такой же, как у Словакии, так что ее вклад в общий бюджет будет незначителен. При этом она станет крупным бенефициаром сельскохозяйственных фондов ЕС, поскольку площадь ее полей больше, чем у Германии и Франции вместе взятых, — сказал «Известиям» политик, назвав Украину «крупнейшим бременем для бюджета ЕС». — Думаю, европейские лидеры дают украинцам ложную надежду на тему их членства в ближайшем будущем. Оно нереалистично».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Приемная миссия: что означает выдача Украине статуса кандидата в ЕС

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