Эксперт рассказал о скором освобождении территорий ДНР и ЛНР

Через несколько недель территории ДНР и ЛНР могут быть полностью освобождены, рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, комментируя новость о попавших в окружение частях вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Накануне стало известно, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в полном окружении, войска в Лисичанске и промзоне Северодонецка — в оперативном. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 23 июня заявил, что в ЛНР отрезано от основных сил ВФУ «достаточно большое количество украинских военных». По его словам, речь идет о тысячах человек.

Он не стал называть точное количество попавших в окружение украинских военных до особого распоряжения командования.

События последних дней на донбасском фронте говорят о том, что продвижение союзных войск должно ускориться, считает Василий Кашин.

«В относительно короткие сроки, если всё пойдет по позитивному сценарию, можно будет окончательно освободить территории ЛНР И ДНР, — считает он. — Есть надежда, что на это уйдет несколько недель. После завершения этой операции откроются возможности на других направлениях».

По его словам, масштаб произошедшего можно будет оценить после того, как станет известно, какие именно украинские войска попали в окружение и насколько много они потеряют тяжелого вооружения — той же артиллерии.

«Украинское командование до последнего кидало в район Лисичанска новое оружие и подкрепления, а не накапливало их, — напомнил он. — Теперь это может сыграть против них, так как они потеряют по максимуму».

По его словам, утрату наскоро обученных батальонов теробороны еще можно компенсировать, но кадровые, хорошо обученные части заменить некем — это обойдется Украине очень дорого.

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