Реклама
Прямой эфир
Экономика
Магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС к августу
Экономика
Всё больше банков перестают открывать счета в валюте
Мир
Белый дом опроверг введение запрета на экспорт топлива из США
Наука
Ученые нашли способ сделать взгляд робота осмысленным
Мир
В ФРГ заявили об отказе от «зеленой» экономики из-за газового дефицита
Мир
Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине
Общество
В Роспотребнадзоре заверили в достаточном количестве вакцин от чумы
Мир
США объявят о пакете военной помощи Украине на $500 млн
Мир
Верховный суд Чехии отказал в выдаче Украине россиянина Франчетти
Общество
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ № 1
Мир
В Канаде рассматривают поправки для конфискации российских активов
Сюжет:

Эксперт рассказал о скором освобождении территорий ДНР и ЛНР

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Через несколько недель территории ДНР и ЛНР могут быть полностью освобождены, рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, комментируя новость о попавших в окружение частях вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Пушки замолчат: как в ДНР и ЛНР возрождают промышленность и театры
Руководители заводов и артисты связывают свое будущее с Россией

Накануне стало известно, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в полном окружении, войска в Лисичанске и промзоне Северодонецка — в оперативном. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 23 июня заявил, что в ЛНР отрезано от основных сил ВФУ «достаточно большое количество украинских военных». По его словам, речь идет о тысячах человек.

Он не стал называть точное количество попавших в окружение украинских военных до особого распоряжения командования.

События последних дней на донбасском фронте говорят о том, что продвижение союзных войск должно ускориться, считает Василий Кашин.

«В относительно короткие сроки, если всё пойдет по позитивному сценарию, можно будет окончательно освободить территории ЛНР И ДНР, — считает он. — Есть надежда, что на это уйдет несколько недель. После завершения этой операции откроются возможности на других направлениях».

По его словам, масштаб произошедшего можно будет оценить после того, как станет известно, какие именно украинские войска попали в окружение и насколько много они потеряют тяжелого вооружения — той же артиллерии.

«Украинское командование до последнего кидало в район Лисичанска новое оружие и подкрепления, а не накапливало их, — напомнил он. — Теперь это может сыграть против них, так как они потеряют по максимуму».

По его словам, утрату наскоро обученных батальонов теробороны еще можно компенсировать, но кадровые, хорошо обученные части заменить некем — это обойдется Украине очень дорого.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рабочие недели: когда завершится освобождение территории ДНР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022