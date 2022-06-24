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Офис генсека ООН раскрыл позицию Гутерриша по экспорту зерна

Представитель генсека ООН Дюжаррик: Гутерриш выступает за одновременный экспорт зерна с Украины и из РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Генсек ООН Антониу Гутерриш всегда выступал за достижение пакетной договоренности по обеспечению экспорта зерна с Украины и из России. Об этом сообщил в четверг, 23 июня, официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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«Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и экспорту из России одновременно», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Соответствующим образом Дюжаррик прокомментировал заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который сказал, что генсек ООН искусственно затягивает решение продовольственной проблемы, придерживаясь решения договориться о вывозе украинского зерна, а затем приступить к вопросу экспорта зерна из России.

Также один из представителей ООН упомянул, что в качестве одного из первых вариантов, которые предлагал Гутерриш, был вывоз зерна с Украины по белорусскому маршруту.

Ранее в этот день Лавров в эфире Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии обвинил генсека ООН в том, что проблема вывоза зерновых культур с Украины остается остроактуальной. Также он отметил, что российская сторона открыта к сотрудничеству с Турцией для транспортировки зерна в развивающиеся страны при условии разминирования портов.

Как посчитал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, стремительно растущий продовольственный кризис в мире никак не связан с санкциями ЕС. Соответствующую позицию он высказал 20 июня, отметив, что любой желающий может свободно закупить российские продовольствие и удобрения. Кроме того, он выразил надежду «на результат переговоров под эгидой ООН».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия не препятствует вывозу зерна из черноморских портов Украины. Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами, уточнила она.

По словам Захаровой, сейчас Киев создал условия, при которых безопасное судоходство в украинских территориальных водах и использование портов невозможно. Власти установили около 420 якорных мин в Черном и Азовском морях, добавила представитель МИДа.

Также 17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Российский лидер отметил, что вывоз зерна через Белоруссию явился бы самым дешевым способом разрешения ситуации.

20 июня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину. Он добавил, что продовольственный кризис можно будет решить быстрее, если страны, имеющие необходимое оборудование, передадут его украинской стороне.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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