Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить обороноспособность Союзного государства

В настоящее время актуальным становится вопрос принятия срочных мер по укреплению Союзного государства России и Белоруссии. Соответствующее заявление сделал в четверг, 23 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Москве.

В частности, он отметил необходимость в повышении боеготовности региональной группировки войск сил и единой региональной противовоздушной системы обороны ПВО. При этом Шойгу подчеркнул готовность российской стороны оказывать любую поддержку белорусским коллегам по этому вопросу.

Белоруссия является важнейшим стратегическим партнером и ближайшим союзником России, отметил глава Минобороны РФ, добавив, что двустороннее военное сотрудничество развивается, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.

Кроме того, Шойгу пригласил Хренина на Московскую конференцию по международной безопасности и форум «Армия», которые должны состояться летом 2022 года.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в России с неформальным визитом.

Как заявлял Лукашенко ранее, 17 июня, российский президент Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации по защите Донбасса. При этом, по его словам, армия Белоруссии готова ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам.

Накануне государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о сближении законодательств РФ и Белоруссии в 2024 году. Он заявил в интервью «Известиям», что сближение национальных законодательств России и Белоруссии в рамках Союзного государства касается работы в поддержку экономической интеграции.

До этого, 12 июня, Мезенцев сообщил, что Россия и Белоруссия вышли на финишную прямую реализации 28 союзных программ. Он подчеркнул, что сейчас необходимо выстроить систему отношений, которая обеспечит гарантии континентальной и региональной безопасности.

Ранее, 28 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией.

Кроме того, 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск должны укреплять интеграцию в условиях, когда Запад развязал тотальную санкционную войну.