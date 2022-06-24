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В Британии не исключили высылку украинских беженцев в Руанду

Премьер Великобритании Джонсон не исключил высылку украинских беженцев в Руанду
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Фото: TASS/AP/Gregory Bull
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в страну могут быть высланы в Руанду. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает газета The Guardian.

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«Мы выдаем украинцам 130 тыс. виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально... Я боюсь, что ответ будет таким: да, теоретически это [высылка] может произойти», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли депортированы в Руанду украинцы, прибывшие в Британию нелегальным способом.

При этом британский премьер считает, что такой вариант развития событий маловероятен.

Ранее, 14 июня, первый самолет с нелегальными мигрантами должен был отправиться в Руанду, однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.

Решение о высылке беженцев было принято после заявления Джонсона от 13 апреля о том, что в рамках новой политики нелегальных мигрантов будут отправлять в Руанду, где они будут ждать проверки документов. Им будет предложено остаться жить в этой африканской стране.

В Государственной думе раскритиковали возможную отправку украинских беженцев в Руанду. Первый зампред комитета по международным делам Шамсаил Саралиев заявил, что действия Великобритании показывают реальное отношение Запада к украинцам.

27 июля 2021 года Великобритания заявила о подготовке мер по ужесточению закона о нелегальной миграции. Власти сообщили, что перебросят к Ла-Маншу больше пограничников, а также обещали издать официальный запрет на пересечение пролива без соответствующего разрешения.

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