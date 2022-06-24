Лавров рассказал незаинтересованности России в создании новой G8

Министр иностранных лед России Сергей Лавров в четверг, 23 июня, оценил предложение создать новую «большую восьмерку» без участия США, Германии, Франции.

Глава внешнеполитического ведомства ответил, что РФ не нуждается в этом, поскольку существуют альтернативные структуры в Евразии.

Он упомянул Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Союз Независимых Государств (СНГ), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и другие объединения, в сотрудничестве с которыми на сегодняшний день заинтересована Россия.

Как отметил глава МИД, все эти структуры действуют исходя из принципов «взаимного уважения и выстраивания баланса интересов».

Также Лавров выделил группу БРИКС, выходящую за границы евразийского пространства.

«Это объединение все больше полагается не на западные методы ведения дел, не на западные правила, согласно которым должны работать международные валютно-финансовые и торговые институты, а на более справедливые методы, которые не будут ставить в зависимость любые процессы, скажем, от доминирующей роли доллара или какой-либо другой валюты», — отметил он.

В «группе двадцати», по словам министра, установилось определенное равновесие: на одной стороне страны-участницы БРИКС и еще 5 государств, разделяющих позицию группы, на другой — «семерка» и союзники.

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