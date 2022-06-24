Реклама
Прямой эфир
Экономика
Магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС к августу
Экономика
Всё больше банков перестают открывать счета в валюте
Мир
Белый дом опроверг введение запрета на экспорт топлива из США
Наука
Ученые нашли способ сделать взгляд робота осмысленным
Мир
В ФРГ заявили об отказе от «зеленой» экономики из-за газового дефицита
Мир
Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине
Общество
В Роспотребнадзоре заверили в достаточном количестве вакцин от чумы
Мир
США объявят о пакете военной помощи Украине на $500 млн
Мир
Верховный суд Чехии отказал в выдаче Украине россиянина Франчетти
Общество
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ № 1
Мир
В Канаде рассматривают поправки для конфискации российских активов
Сюжет:

Лавров заявил о лжи Киева для оправдания собственной политики

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев часто прибегает ко лжи для оправдания собственной политики. Об этом в четверг, 23 июня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Меня совсем не удивляет, что вранье стало визитной карточкой украинского режима. Так было при [Петре] Порошенко, остается при [Владимире] Зеленском», — сказал он в эфире Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

Министр отметил, что Зеленский заявлял о лживости сообщений относительно того, что Вооруженные силы Украины бомбят центр Донбасса и другие населенные пункты. Однако Лавров напомнил, что даже западные СМИ признали, что сообщения, будто это делают российские Вооруженные силы, являются неправдой.

«ВСУ и тероборона Зеленского терпят крах»
Один из руководителей Запорожской области Владимир Рогов — о крахе ВСУ, обращении к Путину и меняющемся сознании националистов

В этот же день американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ терпят разгромное поражение в Донбассе. Он считает, что у стран Запада нет рациональных оснований надеяться на то, что ВСУ смогут изменить ситуацию.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что режим президента Украины Владимира Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность. По ее словам, западные кураторы киевского режима до сих не замечают националистической и человеконенавистнической сущности украинских Вооруженных сил.

Днем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правящая верхушка Украины разбежится за сутки, если НАТО перестанет отправлять вооружение и наемников Киеву.

До этого, 19 июня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не исключил, что конфликт вокруг Украины «может занять годы», но, несмотря на высокие затраты, НАТО не должно прекращать помощь Киеву. До этого, 15 июня, он отметил, что в скором времени министры обороны НАТО объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут тяжелое вооружение и дальнобойная артиллерия.

Накануне испанский политолог, президент Центра аналитики и государственной стратегии EKAI Group Адриан Селайя рассказал «Известиям»о том, что европейские политики начали менять свою риторику по Украине и намерены заставить Киев вернуться к переговорам с Россией, в том числе по уступкам части территорий.

Ранее, 17 июня, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что недавние призывы глав ряда стран к компромиссу в переговорах с Россией стали побочным продуктом растущей усталости.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022