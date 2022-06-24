Лавров заявил о лжи Киева для оправдания собственной политики

Киев часто прибегает ко лжи для оправдания собственной политики. Об этом в четверг, 23 июня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Меня совсем не удивляет, что вранье стало визитной карточкой украинского режима. Так было при [Петре] Порошенко, остается при [Владимире] Зеленском», — сказал он в эфире Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

Министр отметил, что Зеленский заявлял о лживости сообщений относительно того, что Вооруженные силы Украины бомбят центр Донбасса и другие населенные пункты. Однако Лавров напомнил, что даже западные СМИ признали, что сообщения, будто это делают российские Вооруженные силы, являются неправдой.

В этот же день американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ терпят разгромное поражение в Донбассе. Он считает, что у стран Запада нет рациональных оснований надеяться на то, что ВСУ смогут изменить ситуацию.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что режим президента Украины Владимира Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность. По ее словам, западные кураторы киевского режима до сих не замечают националистической и человеконенавистнической сущности украинских Вооруженных сил.

Днем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правящая верхушка Украины разбежится за сутки, если НАТО перестанет отправлять вооружение и наемников Киеву.

До этого, 19 июня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не исключил, что конфликт вокруг Украины «может занять годы», но, несмотря на высокие затраты, НАТО не должно прекращать помощь Киеву. До этого, 15 июня, он отметил, что в скором времени министры обороны НАТО объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут тяжелое вооружение и дальнобойная артиллерия.

Накануне испанский политолог, президент Центра аналитики и государственной стратегии EKAI Group Адриан Селайя рассказал «Известиям»о том, что европейские политики начали менять свою риторику по Украине и намерены заставить Киев вернуться к переговорам с Россией, в том числе по уступкам части территорий.

Ранее, 17 июня, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что недавние призывы глав ряда стран к компромиссу в переговорах с Россией стали побочным продуктом растущей усталости.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.