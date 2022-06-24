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Шольц приветствовал Украину и Молдавию в качестве кандидатов в ЕС

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Фото: Global Look Press/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency
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Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 23 июня, прокомментировал получение Украиной и Молдавией статуса кандидатов в Евросоюз (ЕС).

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«Сердечные поздравления Украине и Молдавии: Европейский совет приветствует двух новых кандидатов на вступление в ЕС. За хорошее сотрудничество в европейской семье!» — написал он в Twitter.

Ранее в этот же день председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией (ЕК).

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации.

Со своей стороны, президент Молдавии Майя Санду также назвала историческим решение Евросовета предоставить республике статус страны — кандидата на вступление в ЕС.

В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что новоиспеченным кандидатам предстоит сделать многое, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в ЕС. По ее словам, это нужно в первую очередь самим странам для их развития.

Аналогичную позицию высказал президент Франции Эммануэль Макрон, а также добавил, что в Европе готовы оказать поддержку для проведения необходимых реформ в странах-кандидатах.

При этом 21 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич оценил сроки вступления Украины в ЕС. По его мнению, это не произойдет в ближайшие годы. Министр выразил надежду на то, что Киев сможет присоединиться к ЕС хотя бы не позднее 2050 года.

До этого, 17 июня, стало известно, что Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Глава государства Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС уже вторую заполненную часть опросника на получение статуса кандидата.

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