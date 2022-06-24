Всё больше банков перестают открывать счета в валюте

Совкомбанк, ПСБ, Росбанк и «Открытие» приостановили открытие вкладов и накопительных счетов в иностранной валюте. Об этом «Известиям» рассказали в call-центрах этих организаций.

В службе поддержки клиентов Совкомбанка сообщили, что сейчас не открывают валютные счета — как накопительные, так и депозитные. Оформление вкладов в валюте было приостановлено еще в мае, уточнили там.

Накопительные счета и вклады в валюте также больше не предлагают в ПСБ. В call-центре банка сказали: «К сожалению, для новых клиентов ничего не можем предложить, для действующих есть варианты».

Валютный счет невозможно открыть, проинформировали в Росбанке. С 9 июня недоступно оформление таких счетов в евро и долларах. Пока неизвестно, до какого времени будет действовать это ограничение, добавили в службе поддержки банка, отметив, что для клиентов доступны рублевые депозиты.

«Банк не открывает ни вклады, ни накопительные счета в иностранной валюте, только в национальной. Это распоряжение банка. Счета стали недоступны с 15 июня, а депозиты — уже 1,5 месяца», — подчеркнули в call-центре «Открытия».

В банке нет вкладов и накопительных счетов в валюте, рассказали в службе поддержки Райффайзенбанка.

«Их не было еще и ранее, но в апреле в линейке временно появились вклады, а сейчас их снова нет», — заявили там.

Ранее «Тинькофф» сообщил о том, что с 28 мая временно перестает открывать вклады в валюте. В начале июня банк также сообщил о введении комиссии 12% годовых за хранение свыше 1 тыс. долларов США, евро, фунтов или швейцарских франков, а после увеличил сумму лимита, сделав его свыше 10 тыс.

Росбанк с 4 июля также планирует взимать комиссию с владельцев уже действующих счетов в долларах или евро, размер которых превышает 10 тыс. Размер комиссии составит 6% в год.

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В отказном порядке: все больше банков перестают открывать счета в валюте