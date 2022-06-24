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Глава МИД РФ Лавров оценил возможность возобновления переговоров с Киевом

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Перспектива возвращения Украины за стол переговоров вызывает сомнения из-за давления со стороны США и Великобритании. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Не вижу возможности, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре», — заявил он в эфире Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

В свою очередь, многие европейские государства, по словам Лаврова, призывают продолжать диалог. Министр отметил, что РФ ничего не имеет против, но и настаивать не планирует.

«С огромным удовольствием примем приглашение президента Белоруссии [Александра Лукашенко] собраться на белорусской территории. Но я бы не стал даже загадывать. <...> сами предлагать ничего не будем. Давно уже все предложили. Мяч на их [украинской] стороне», — подчеркнул он.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва будет выстраивать свою линию с учетом нежелания освобожденных регионов возвращаться под руководство Киева.

Ранее, 18 июня глава киевской делегации Давид Арахамия заявил о возможности возобновления переговоров в августе. По его мнению, к концу лета Украина будет говорить с позиции силы.

При этом накануне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что время дипломатии для разрешения ситуации на Украине и в Донбассе еще не пришло. Впрочем, любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами, подчеркнул он.

16 июня глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал паузу в переговорах РФ с Украиной трагедией для украинского народа. Киев не ответил на предложения России по мирному урегулированию, отметил он.

В мае замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. Тогда же министра иностранных дел Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые не заинтересованы в скорейшем урегулировании.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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