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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Минобороны России в пятницу, 24 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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В ведомстве отметили смелые и решительные действия наводчика оператора бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, старшего матроса Кирилла Черепахина, который выполнял задачу по организации безопасности передвижения бригады морской пехоты.

Сопровождая колонну на БМП, военнослужащий обнаружил в прилегающей к дороге лесополосе группу националистов. Сообщив об этом старшему командованию, он переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям боевиков, давая колонне возможность набрать ход и выбраться из-под огня противника.

Черепахин смог занять выгодную позицию и прицельным огнем уничтожил пять вражеских диверсантов, не допустив уничтожения российской военной техники. Несмотря на то, что морской пехотинец был ранен, он самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил вести огонь по врагу. Его действия позволили предотвратить нападение националистов на колонну.

Также в МО рассказали о командире отделения роты связи, старшем сержанте Денисе Бедрине, который проверял полевую кабельную линии связи между командным пунктом батальона и наблюдательным пунктом, находящимся на удалении.

Продвигаясь вдоль установленных кабельных линий, военнослужащий обнаружил двух человек в гражданской одежде, устанавливающих на проходящей рядом дороге взрывное устройство.

Бедрин мгновенно оценил обстановку, скрытно подобрался к диверсантам и внезапно напал на них. Используя навыки рукопашного боя, он сумел обезвредить боевиков, связал их подручными средствами и доставил на командный пункт.

В ходе допроса задержанные диверсанты выдали информацию о диверсионно-разведывательных группах, действующих в данном районе, а также о местах закладок самодельных взрывных устройств.

Кроме того, в Минобороны отметили смелые и самоотверженные действия командира роты бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, старшего лейтенанта Алексея Бормотова, который выполнял задачу по организации эшелонированной обороны одного из стратегически важных участков местности.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку наступления и атаковали позиции роты военнослужащего. Однако грамотная и тщательно организованная система ведения огня позволила пехотинцам в течение двух суток удерживать рубеж под своим контролем.

За время боя Бормотов был дважды легко ранен, но отказался от госпитализации и продолжил командовать ротой морской пехоты. Его подразделением было уничтожено до 100 боевиков, четыре БМП и один танк.

Националисты понесли значительные потери, поэтому оставили попытки прорыва и отступили. Действия старшего лейтенанта и профессионализм его подчиненных позволили выполнить задачу и удержать занимаемый рубеж.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили 49 резервуаров с топливом для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее ВКС РФ уничтожили до 500 военных 59-й украинской бригады с техникой в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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