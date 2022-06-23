Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за поставленные Украине САУ Caesar

Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» 23 июня передал слова благодарности президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поставки на Украину самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, попросив присылать еще такую технику.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша [дивизионная самоходная гаубица] «МСТА-С»! Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем» — написали в Telegram-канале предприятия.

Соответствующим образом российский завод прокомментировал публикацию французского политика Режиса Кастельно о том, что поставленные Францией орудия были захвачены Вооруженными силами РФ и отправлены на Уралвагонзавод для изучения. Кастельно подчеркнул, что техника была в хорошем состоянии.

Ранее, 17 июня, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в разговоре с «Известиями», что накачивая Украину любым вооружением, коллективный Запад способствует лишь эскалации ситуации. Он добавил, что западные страны желают затянуть происходящее на Украине.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна Запада договорились прекратить поставки Украине штурмовых самолетов и танков, аргументировав это решение тем, что официальная позиция стран НАТО заключается в помощи Украине, но не в конфронтации с Россией.

Кроме того, глава Франции заявил, что страна помогает Украине главным образом боеприпасами и «определенными видами вооружений», бронированной техникой. Он также заявил о планах поставить Киеву еще шесть самоходных 155-мм гаубиц «Цезарь» в дополнение к 12 самоходным артиллерийским установкам (САУ), которые были поставлены ранее.

9 июня представитель России при ООН Василий Небензя днем ранее заявил, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. Он уточнил, что России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Также ранее, 5 июня, греческие СМИ узнали о планах властей отправить Украине «огромное количество» оружия. Среди них: 122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тыс. снарядов 73 мм; 2,1 тыс. реактивных снарядов 122 мм; 20 тыс. автоматов Калашникова АК-47 и др.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.