Лавров заявил о попытках Молдавии вслед за Украиной отменить все русское

Молдавия пытается отменить всё русское, как это сделали на Украине, это печально. Об этом в четверг, 23 июня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«К сожалению, сейчас в Молдове пытаются предпринять такую же [как на Украине] отмену всего русского. Президент [Майя Санду] подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это печально», — сказал он.

19 июня в Молдавии приняли закон о запрете трансляции новостных программ из России. Под действие закона попадают в том числе аналитические программы и российские военные фильмы.

Закон вступит в силу в пятницу, 24 июня.

Подобный запрет, направленный на борьбу с «иностранной пропагандой», уже принимался в Молдавии в 2017 году и был отменен в декабре 2020 года по инициативе Соцпартии.

22 июня директор областного департамента образования и науки Александр Лончак заявил, что с 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу.

При этом в самой Одессе решение по поводу преподавания русского языка остается за главой города Геннадием Трухановым, который ранее обеспокоился ростом ненависти ко всему русскому.

Также с 1 сентября в школах Николаева также будет введен запрет на использование русского языка. Об этом 18 июня сообщил исполком Николаевского городского совета.

Между тем заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко 20 июня предложил исключить русскую литературу из школьной программы. Необходимость в этом он обосновал «тяжестью» произведений для понимания украинцами. Еще раньше, 7 июня, Витренко объявил об исключении из школьной программы романа «Война и мир» Льва Толстого. Он отметил, что данное произведение воспевает российские войска.

19 июня Верховная рада ввела ограничения на российскую литературу. Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии, а также с контролируемых РФ территорий Украины.