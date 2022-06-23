Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ

Киев подал новый иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 23 июня заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека <…> В рамках этого иска Украина требует кроме полного вывода российских войск присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам», —приводит слова министра пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что иск касается периода от 24 февраля до 7 апреля, когда российские войска покинули окрестности Киева и других городов на севере страны.

6 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение в пользу Украины, рассмотрев первые жалобы против России.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором попросил немедленно приказать РФ прекратить военные действия.

Стоит напомнить, что 11 июня президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении на территории страны решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года.

В Госдуме отметили, что решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

В конце марта официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на киевском и черниговском направлениях проводится плановая перегруппировка войск, основные задачи Вооруженных сил России там выполнены.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».