Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе до конца июня

До конца июня жителям столичного региона стоит ждать жаркую погоду. Об этом 23 июня в беседе с RT рассказал водитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Та погода, которая установилась со вчерашнего вечера и сегодня засияла всеми красками, будет стоять, по всей видимости, до самого конца июня», — рассказал специалист.

В Москве и области до конца месяца ожидаются теплые солнечные дни без осадков.

Столбики термометров покажут +30 градусов уже в ближайшие выходные, предупредил он.

21 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в выходные 25 и 26 июня ожидается жаркая погода. Заметно потеплеет в столице уже в пятницу, 24 июня, когда воздух прогреется до +23…+25 градусов.

В выходные же в российскую столицу придет летний зной, а воздух прогреется до +26…+31 градуса. Это на три–четыре градуса выше нормы. Ночная температура, по словам Вильфанда, составит около +15 градусов.

22 июня Вильфанд заявил «Известиям», что летом 2022 года в Россию вряд ли придет такая же сильная жара, как в прошлом году. Однако погода будет неоднородной.

Также синоптик предупредил москвичей о сильном ультрафиолетовом излучении начиная с 24 июня. Синоптик рекомендовал избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов, предохраняя кожу и слизистую глаз.