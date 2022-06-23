В ЛНР заявили о сдаче в плен солдат ВСУ у Лисичанска и Северодонецка

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска и Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в четверг, 23 июня, рассказал офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сейчас по всей линии фронта на данном участке местности, как локально, так и массово, происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки», — сказал подполковник.

Марочко отметил, что сдаются как представители праворадикальных сил, так и обычные военные.

«По состоянию на 16:00 мне сообщили о двух таких сдачах в плен по десять человек», — отметил представитель милиции.

Ранее, 23 июня, посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что Горское и Золотое взяты в блокаду. По его словам, в этом районе их может быть около 2 тыс.

Накануне официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, как небольшие группы украинских военных в Лисичанске ежедневно выходят на связь с военными республики. Они желают сдаться, однако им мешают украинские заградотряды.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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