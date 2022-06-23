Петербургский ФК «Зенит» признали лучшей командой сезона

Российский футбольный союз (РФС) признал петербургский ФК «Зенит» лучшей командой минувшего сезона. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила пресс-служба спортивной организации.

Как отмечает 78.ru, главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее стал лучшим тренером страны в сезоне-2021/22. Он возглавляет клуб с 2018 года.

30 апреля «Зенит» досрочно обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ и четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу.