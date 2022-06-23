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Кардиолог рассказал о симптомах сердечной недостаточности

Кардиолог Жито рассказал о симптомах сердечной недостаточности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Эндокринолог и кардиолог Алексей Жито 23 июня рассказал Пятому каналу, в каких случаях организм указывает на сердечную недостаточность.

Кардиолог отмечает, что сердечная недостаточность — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.

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По его словам, это приводит к его неспособности обеспечить нормальное кровоснабжение всего организма. Таким образом происходит нарушение циркуляции питательных веществ и кислорода, возникает застой крови.

Он отметил, что в числе общих признаков наблюдаются отечность легких, нижних конечностей, живота. У пациента могут быть частый пульс и резкая бледность.

Возникнуть острая сердечная недостаточность может из-за тромбоэмболии легочной артерии, инфаркта миокарда, декомпенсации ХСН, тампонада сердца, острой клапанной недостаточности.

Жито подчеркнул, что симптомы патологии могут проявляться в зависимости от того, какой отдел сердечной мышцы больше всего поражен.

Среди сигналов, на которые стоит обратить внимание: потемнение в глазах, обмороки, головокружение, набухание шейных вен, аритмия, бледность кожных покровов, отеки нижних конечностей, приступы слабости и усталость, снижение сопротивляемости стрессам.

А к симптомам острой сердечной недостаточности относит эндокринолог расширенные границы сердца, затрудненное дыхание (одышка), увеличение частоты сердечных сокращений, повышение центрального венозного давления (ЦВД), гепатомегалию (увеличение размеров печени).

«Поскольку острая сердечная недостаточность начинается внезапно, сопровождается сильным кашлем с отхаркиванием пенистого содержимого, то самым верным решением для лечения является стационар, где больной будет находиться под строгим наблюдением», — сказал доктор.

Для лечения хронической сердечной недостаточности, по его словам, необходимо начать лечение заболевания, которое вызвало развитие синдрома. Важно соблюдать психоэмоциональный покой и заниматься лечебной физкультурой под наблюдением специалиста.

Ранее в этот день врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров в беседе с «Известиями» предупредил, что тахикардия или ускорение сердцебиения может привести к опасным осложнениям. По словам врача, такой симптом одинаково часто встречается в любом возрасте, а также наблюдается у здоровых людей и с патологией сердечно-сосудистой системы.

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