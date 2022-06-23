Две женщины пострадали в ДТП с автобусом в Симферополе

Две женщины получили травмы в результате аварии с рейсовым автобусом в Симферополе. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.

Как уточняет ИА «Крыминформ», инцидент произошел 23 июня на улице Гагарина.

«Водитель рейсового автобуса ПАЗ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Chevrolet. После удара легковой автомобиль откинуло на попутный Kia Rio», — рассказали агентству в ведомстве.

В момент столкновения в автобусе находились 10 пассажиров. В результате две женщины — 41 и 63 лет — получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются. Проводится проверка.

13 июня на улице Тимуровцев в Тюмени водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на ограждение. Его пассажир был доставлен в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии, где на следующий день скончался. Как выяснилось, в момент аварии автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.