Автомобилист насмерть сбил девушку в Орле

Один человек погиб в результате автомобильной аварии на Московском шоссе в Орле. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает infoorel.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на 23 июня в 3:12 мск. Водитель Skoda ехал по шоссе со стороны Паровозной улицы в сторону улицы Михалицына. Недалеко от дома 2 по улице Тульской он наехал на девушку 1996 года рождения. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Ранее в этот день сообщалось, что в Находке (Приморский край) автомобилист в состоянии алкогольного опьянения сбил девушку на дороге, после чего скрылся. Пострадавшая скончалась.