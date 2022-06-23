В Вологодской области отремонтируют мост через реку Имая

В Шекснинском районе Вологодской области капитально отремонтируют мост через реку Имая. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает ИА FlashNord.

В материале уточняется, что управление автомобильных дорог региона подписало контракт с подрядчиками. Планируется, что мост на дороге Прогресс – Потеряево – Марьино восстановят к концу 2022 года. На объекте будут возведены новые опоры, уложен новый слой асфальтобетонного покрытия. Также в рамках работ заменят мостовые плиты и устроят подходы к мосту.

В мае стало известно, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах.