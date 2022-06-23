В Брянске начали продавать первую землянику

На прилавках рынков Брянска появилась первая в этом году земляника. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Цена за литровую банку — 700 рублей, из-за чего местные жители покупают ягоды с неохотой, говорится в материале. При этом, как отмечает издание, часть жителей города считает стоимость оправданной.

22 июня сообщалось, что в Лебедянском и Усманском районах Липецкой области продолжается сбор садовой земляники. В этом году ягоды поспевают позднее обычного из-за погодных условий, однако на данный момент уже удалось собрать 165 т ягод.