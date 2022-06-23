В Заволжском районе Твери отремонтировали дорогу

В Заволжском районе Твери завершились ремонтные работы на улице Голландской. Об этом в четверг, 23 июня, сообщают «Тверские ведомости».

С просьбой о ремонте к властям ранее обращались местные жители. Работы провели на участке от улицы Кольцевая до дома 16. В ближайшее время объект будет сдан в эксплуатацию.

Ремонт проводили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», по которому в городе сейчас ведутся работы на 30 объектах.

В мае стало известно, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах.