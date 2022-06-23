Переходивший дорогу на красный свет получил тяжелые травмы в Сыктывкаре

В Сыктывкаре пешеход, переходивший дорогу на красный свет, попал под машину и получил тяжелые травмы. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел накануне, 22 июня. За рулем легкового автомобиля Lada находился 19-летний молодой человек. Он ехал по улице Печорской со стороны улицы Карла Маркса. На пересечении с улицей Энгельса машина наехала на пешехода. В результате тот получил открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки и был госпитализирован.

22 июня в Красноярском крае грузовик с неисправными тормозами врезался в колонну стоящих автомобилей. В результате массового столкновения шести машин погиб один человек.