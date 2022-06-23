В питомнике самарского зоопарка появился косуленок

В питомнике зоопарка Самары, который находится в поселке Формальный, появился косуленок. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает НИА «Самара».

Животное нашли в лесу жители Кинельского района. Во время прогулки они услышали похожий на выстрел звук и решили выяснить, в чем дело. Неподалеку от места предполагаемого выстрела они нашли детеныша косули. Люди пытались найти следы его матери, но в итоге забрали малыша, испугавшись, что он может погибнуть.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что в Московском зоопарке медоедов вывели в уличный вольер в связи с установившейся теплой погодой. Для животных было подготовлено всё необходимое, в том числе места для укрытий.