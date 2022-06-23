Опубликованы кадры работы разведгруппы по позициям ВСУ в районе Снигиревки

Военкор телеканала «Известия» Иван Литомин в четверг, 23 июня, показал кадры работы разведывательной группы при обороне Снигиревки.

Разведчики прицельным выстрелом уничтожили наблюдательный пункт и огневые точки украинских военных.

«Там две точки. Расстояние примерно 3,5 километра», — сказал боец.

После атаки по позициям украинских военных съемочной группе удалось быстро покинуть позиции, так как украинские националистические формирования обязательно открыли бы по ней ответный огонь.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага 23 июня показал танк ВС Украины в городе Золотое Луганской Народной Республике (ЛНР), подбитый российской артиллерией.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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