Решение министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека объявить вторую стадию плана чрезвычайной ситуации по газу вызвало острую реакцию читателей немецкой газеты Die Welt. Свои комментарии они оставили 23 июня на сайте издания.

По мнению части пользователей, Берлину пришлось пойти на серьезные ограничения исключительно из-за последствий собственных решений, поддержки и введения антироссийских санкций.

Один из пользователей полагает, что зимой на улицы выйдут немцы, протестуя, так как в квартирах будет холоднее, чем там.

«Мой прекрасный дом катится в никуда, я могу только плакать. Никогда не была на демонстрации (вообще считаю, что это просто бессмысленный выплеск), но выйду на улицу против действующей власти в свои 60 лет!» — пишет Gabriele S.

Пользователь под ником Wolf B пишет, что лояльность США и провальная зеленая политика привели Берлин к подобной ситуации.

«Дипломатия стала иностранным словом. Важно только навредить русским, а не возместить ущерб. Главное — новые санкции. Геншер переворачивается в гробу», — добавил он.

«Это мы годами экономически атаковали Россию санкциями. И теперь мы удивляемся, если Россия на это реагирует. Это хуже детского сада», — отметил Meike H.

«А как насчет обслуживаемых турбин «Северного потока», которые находятся в Канаде? В России говорят, что они не могут поставлять полностью без них. Было бы логично доставить их и посмотреть, что получится. Если топливо придет в полном объеме — тогда предположение Хабека неверно. Все еще сокращенная поставка — у Хабека появится уверенность. Почему никто не принимает во внимание это?» — пишет NoName.

19 июня Хабек предупредил, что ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России. В настоящее время газовые хранилища Германии заполнены на 57% при требуемых 90%. 20 июня он призвал немцев усиленно экономить топливо в условиях сокращения объемов поступающего из России газа. А за день до этого он заявил о необходимости увеличить использование «грязного топлива» — вернуться к эксплуатации угольных электростанций.

15 июня стало известно о том, что прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». В тот же день стало известно, что в связи со снижением прокачки до 67 млн куб. м в сутки стоимость газа в Европе отметилась максимальными показателями с конца апреля — свыше $1300 за 1 тыс. куб. м.