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Глава Uniper заявил о несостоятельности плана ФРГ по вопросу газа зимой

Uniper: план правительства ФРГ не решит до зимы проблему нехватки газа
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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Сокращение потребления газа не спасет ситуацию в Германии зимой, если поставки по «Северному потоку» останутся на таком же низком уровне. Об этом в четверг, 23 июня, заявил «РИА Новости» представитель крупнейшей немецкой энергетической компании Uniper.

«План федерального правительства по чрезвычайным ситуациям в газовой сфере является жизнеспособным инструментом для постепенного реагирования на нехватку газа», — сказал он.

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Отмечается, что за последнее десятилетие уровень поставок газа из России, на сегодняшний день является самым низким.

При этом подчеркивается, что замену на рынках можно приобрести только по очень высоким ценам.

«Важно, чтобы объявление чрезвычайной ситуации очень быстро внесло ясность в отношении затрат, связанных с текущей напряженной ситуацией с поставками», — заявил спикер.

При этом он обратил внимание, на очевидность того, что это не станет решением для зимы, если ситуация с поставками останется такой же или станет еще хуже в ближайшие недели.

Если к октябрю газохранилища невозможно будет заполнить, как то предусматривает второй этап плана правительства, требуется принимать срочные меры, подчеркнул он.

20 июня вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал немцев усиленно экономить топливо в условиях сокращения объемов поступающего из России газа.

Хабек также заявил в воскресенье, 19 июня, о необходимости увеличить использование «грязного топлива» — вернуться к эксплуатации угольных электростанций, которую в последнее время минимизировали.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

10 июня Хабек отметил, что Германии предстоит «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

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