Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать морские перевозки между Россией и Калининградом

Евросоюз (ЕС) не хочет блокировать морской трафик между Калининградом и Россией, но необходимо предотвратить возможный обход санкций. Об этом 23 июня заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время своего выступления в Брюсселе.

По его словам, ситуация с Калининградской областью блокадой не является. ЕС должен контролировать обход антироссийских санкций.

«И это нужно делать одновременно, это возможно», — сказал глава европейской дипломатии.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, напоминает «Газета.Ru». Речь идет о рестрикциях, введенных Брюсселем в апреле в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран ЕС.

20 июня Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются, а остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он сослался на совместное заявление о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

В список товаров, запрещенных для транзита вошли, в частности, продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что ответные меры России на запрет Литвой транзита будут практическими.