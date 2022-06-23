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Врач назвала вредный для сердца сорт сыра

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Ulrich Niehoff
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Чрезмерное потребление сыра может привести к ряду проблем, таких как потенциальные сердечные осложнения. Об этом рассказала врач-диетолог Лорен Манакер порталу Eat This, Not That!

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По ее словам, сливочный сыр в особенности опасен для людей с высоким уровнем холестерина.

Отмечается, что сливочный сыр считается жирным продуктом, он вреден для сердечно-сосудистой системы.

«Всего в двух ложках сырной массы содержится 87% жира, при этом полезных веществ в разы меньше» — говорит она.

Подчеркивается, что, выбирая сливочный сыр, стоит отдать предпочтение тому, в котором меньше жиров и добавленного сахара.

«Также лучше от казаться от сливочного сыра с добавлением ароматизаторов», — отметила Манакер.

Также к существенному недостатку сливочного сыра относят то, что его употребляют в пищу вместе с большим количеством углеводов или сладкой пищей. Всё это наносит колоссальный вред сердцу и увеличивает количество холестериновых бляшек, которые закупоривают сосуды.

Накануне врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин перечислил стимулирующие работу мозга продукты. По ее мнению, омега-3 жирные кислоты, овощи и фрукты стимулируют работу мозга.

12 апреля врач, ведущий эксперт Великобритании по вопросам здорового сна и питания Грег Поттер рассказал, что недосыпание ухудшает работу мозга, что приводит к ослаблению свойств внимания, памяти и плохому настроению.

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