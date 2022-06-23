Зеленский анонсировал подготовку реформы армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня анонсировал подготовку реформы армии в стране, не исключив переход к израильской модели.

Во время беседы с израильскими студентами по видеосвязи Зеленскому задали вопрос о призыве молодежи по примеру Израиля, когда годный к службе гражданин идет в армию перед получением высшего образования. Украинский лидер ответил, что такая модель рассматривается.

«Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте вооруженных сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», — сказал он, общаясь со студентами Израиля по видеосвязи.

Глава государства подчеркнул, что система комплектования и расчет минимального числа военнослужащих изменился.

«Подход будет изменен и для студенчества», — отметил Зеленский.

При этом он не уточнил, будут ли на Украине призывать в армию женщин, как это принято в Израиле.

Ранее, в феврале, Зеленский подписал указ об отмене на Украине призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Так, документ предусматривает постепенный переход к формированию ВСУ на профессиональной основе — в частности, внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную службу.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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