Врач рассказала об опасности курения и распития алкоголя в жару

Курение и распитие алкогольных напитков могут особенно плохо сказаться на здоровье в жаркую погоду. Об этом 23 июня предупредила врач-профпатолог «СМ-Клиника» Екатерина Романова.

«В жаркую погоду даже у здоровых людей повышается риск образования тромбов. Учитывая, что одно из свойств никотина — это как раз активация тромбообразования, — курить в жаркую погоду особенно вредно», — заявила специалист «Газете.Ru».

Горячий воздух содержит меньше кислорода, поэтому им труднее дышать. Курение еще сильнее усугубляет это состояние, из-за чего у обладателей этой привычки может произойти спазм сосудов.

Что касается алкоголя, то даже в нормальную погоду для его расщепления организму требуется много воды. Жара сама по себе приводит к большой потере жидкости, так что употребление спиртного в зной еще сильнее усилит жажду.

«При этом ускоряется развитие и перегрева организма, и обезвоживания. В таком состоянии употребление алкоголя может спровоцировать ухудшение самочувствия и вызвать развитие острых, а также обострение хронических заболеваний», — напомнила Романова.

Ранее гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал о смертельной опасности злоупотребления холодными напитками в жаркую погоду. По его словам, вода несоответствующей температуры способна вызвать резкий спазм сосудов, который приведет к летальному исходу.

22 июня «Фобос» спрогнозировал 30 градусов тепла в Московской области на выходных. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москву жара придет 24 июня, вместе с ней и сильное ультрафиолетовое излучение. Индекс УФИ превысит значение шесть. Как предупредил метеоролог, при сочетании малой облачности и насыщенной энергии солнечных лучей существует опасность сильно обгореть.