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В бундестаге рассказали о последствиях отказа от энергоресурсов из РФ

Глава комитета бундестага Клаус Эрнст: отказ от российских энергоносителей вредит ФРГ
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Фото: Global Look Press/Carsten Koall
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Ввод экономических санкций против России в первую очередь навредил народу Германии, заявил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

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Если правительство Германии хочет избежать причинения вреда собственным гражданам, то оно должно в ближайшее время пересмотреть свою санкционную политику в отношении РФ, пояснил Эрнст в своем обращении.

«Чтобы предотвратить причинение вреда собственным гражданам, правительство Германии и ЕС должны срочно пересмотреть свои санкции против России в энергетическом секторе. Они почти не работают, ставят под угрозу нашу промышленность и имеют всё нарастающее влияние на наше население», — приводит слова Эрнста телеканал N-TV.

Парламентарий добавил, что необходимо вводить санкции против олигархов, а не вредить собственным гражданам.

«Федеральное правительство должно признать, что кратковременный отказ от российской энергии не замедлит российскую армию, а нанесет лишь массовый вред собственному населению и компаниям. Нам не нужна санкционная политика, которая носит чисто символический характер и заставляет страдать наших работников, пенсионеров и семьи», — пояснил он.

Евросоюз ввел уже несколько пакетов антироссийских санкций на фоне специальной операции Москвы по защите Донбасса. Последний, шестой по счету, пакет включает в себя частичный отказ от российской нефти и запрет на ее морской импорт на территорию Евросоюза.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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