В ЛНР сообщили о массовой сдаче военных ВСУ в плен под Лисичанском

Украинские военные массово сдаются в плен российским военнослужащим по всей линии фронта под Лисичанском и Северодонецком в Луганской Народной Республике. Об этом в четверг, 23 июня, в эфире Первого канала заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«По всей линии фронта на данном участке местности как локально, так и массово происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки», — сказал он.

По словам Марочко, среди пленных есть как обычные военные, так и представители праворадикальных сил.

«Сейчас этот процесс идет [снежным] комом. По состоянию на 16:00 мне уже сообщили о двух таких сдачах по десять человек. Сколько на данный момент, у меня информации нет», — добавил он.

Ранее, 22 июня, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что небольшие группы украинских военных в Лисичанске ежедневно выходят на связь с военными республики, желая сдаться, но украинские заградотряды им мешают.

14 июня в Минобороны РФ сообщили, что в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями Украины. В частности, заградительные отряды украинских националистов открыли огонь по более 30 решившим сдаться военнослужащим 54-й бригады украинских войск в Новомихайловке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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