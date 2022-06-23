Премьер Португалии увидел угрозу распада ЕС в случае интеграции Украины в союз

Интеграция Украины с Евросоюзом может привести к его распаду, а не к укреплению. Об этом 22 июня заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в ходе парламентских дебатов, на которых зашла речь о предоставлении статуса кандидатов Украине и Молдавии.

«Чтобы восприниматься серьезно и быть последовательным, ЕС нужна новая институциональная и бюджетная архитектура под страхом того, что эта интеграция будет не усилением Евросоюза, а его распадом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины», — цитирует Кошту Lusa.

При этом политик отметил, что ввиду почти единодушного требования всех политических сил Португалия поддержит предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на членство в ЕС.

23 июня The Spectator сообщил, что внесение Украины в список стран-кандидатов является символическим жестом. После него могут пройти годы до реального вступления в ЕС. Обозреватель Эндрю Тенненборн считает, что формальное внесение Киева в список является пиар-маневром со стороны ЕС.

21 июня агентство Bloomberg сообщало, что все участники заседания Совета Евросоюза в Люксембурге поддержали решение официально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз, оно будет оглашено позднее в Брюсселе. Отмечается, что блок также намерен предоставить соответствующий статус Молдавии, а также Грузии после того, как страны выполнят необходимые для этого условия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. Позже, 30 апреля, Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.