Реклама
Прямой эфир
Мир
Байдену предрекли крупное унижение из-за Украины
Политика
В ГД назвали невозможной блокировку морского трафика между РФ и Калининградом
Мир
В США заявили о разгромном поражении ВСУ в Донбассе
Мир
Посол Украины Мельник пожаловался на веру немцев в победу России
Мир
В ЛНР допустили освобождение всей территории республики в ближайшее время
Культура
Украину окончательно лишили права провести «Евровидение-2023»
Общество
В Роспотребнадзоре заверили в достаточном количестве вакцин от чумы
Мир
США объявят о пакете военной помощи Украине на $500 млн
Мир
Верховный суд Чехии отказал в выдаче Украине россиянина Франчетти
Общество
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ № 1
Мир
Зеленский признал усталость в регионах Украины от темы спецоперации России

Премьер Португалии увидел угрозу распада ЕС в случае интеграции Украины в союз

Премьер-министр Португалии Кошта: интеграция Украины будет не усилением Евросоюза, а его распадом
0
Фото: Global Look Press/Henrique Casinhas
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интеграция Украины с Евросоюзом может привести к его распаду, а не к укреплению. Об этом 22 июня заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в ходе парламентских дебатов, на которых зашла речь о предоставлении статуса кандидатов Украине и Молдавии.

Условно-несрочно: что меняет рекомендация дать Украине статус кандидата в ЕС
И что предложено сделать Киеву для реализации европейской перспективы

«Чтобы восприниматься серьезно и быть последовательным, ЕС нужна новая институциональная и бюджетная архитектура под страхом того, что эта интеграция будет не усилением Евросоюза, а его распадом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины», — цитирует Кошту Lusa.

При этом политик отметил, что ввиду почти единодушного требования всех политических сил Португалия поддержит предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на членство в ЕС.

23 июня The Spectator сообщил, что внесение Украины в список стран-кандидатов является символическим жестом. После него могут пройти годы до реального вступления в ЕС. Обозреватель Эндрю Тенненборн считает, что формальное внесение Киева в список является пиар-маневром со стороны ЕС.

21 июня агентство Bloomberg сообщало, что все участники заседания Совета Евросоюза в Люксембурге поддержали решение официально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз, оно будет оглашено позднее в Брюсселе. Отмечается, что блок также намерен предоставить соответствующий статус Молдавии, а также Грузии после того, как страны выполнят необходимые для этого условия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. Позже, 30 апреля, Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022