Участок Ангары в Иркутске признали непригодным для купания

Роспотребнадзор признал участок реки Ангары в Иркутске небезопасным для купания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

На участке реки, примыкающем к плотине, качество воды не соответствует микробиологическим показателям. «Купание в указанном водоеме является фактором риска для здоровья населения», — цитирует сообщение ведомства ИА IrkutskMedia.

По данным агентства, ранее сотрудники Роспотребнадзора установили несоответствие качества воды на шести водоемах региона. В их числе река Тайшетка на западной границе Тайшета, река Бирюса на 8-м км от западной границы Тайшета, река Ия в урочище Красный Яр в Тулуне и деревни Казакова, а также Иркутское водохранилище в зоне рекреации у ледокола «Ангара», река Иркут в селе Баклаши Шелеховского района и река Лена в поселке Алексеевск Киренского района.

Специалисты продолжают отслеживать качество воды в регионе. Отмечается, что в 2022 году заключения о соответствии водоемов санитарным правилам и условиям не выдавались.