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Мельник заявил о возможных поставках Киеву немецких систем ПВО IRIS-T

Посол Мельник заявил, что Киев получит немецкие системы ПВО IRIS-T, которых пока нет даже у бундесвера
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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm
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Киев заключил контракт с ФРГ на поставку системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью изданию «Укринформ».

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«Нашей команде удалось преодолеть яростное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем — компанией Diehl Defence — добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью €178 млн, причем за счет немецкого правительства», — сказал он.

Посол подчеркнул, что даже у бундесвера (вооруженные силы Германии) пока еще нет такой системы.

«Ожидаю зеленого света из Берлина на приобретение 100 новых САУ Panzerhaubitze 2000, соответствующее предложение мы уже получили от немецкой промышленности», — добавил он.

Ранее Мельник неоднократно критиковал Берлин за якобы недостаточные поставки вооружения и требовал большей помощи. В частности, 26 мая посол выложил в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном, иллюстрируя скорость получения немецкого оружия.

21 июня власти ФРГ впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок. В частности, правительство Германии намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками».

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. Целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины, заявили в Кремле.

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