Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в Иркутске

В Иркутске при пожаре в частном доме погибли 56-летний мужчина и 76-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел около полудня 23 июня в одноэтажном кирпичном доме на улице Вьюжной. К прибытию спасателей из окон и из-под кровли здания шел дым. В комнате горели вещи.

Звено газодымозащитной службы обнаружило тела 56-летнего мужчины и 76-летней женщины без признаков жизни, пишет ИА IrkutskMedia. В 12:28 была объявлена ликвидация возгорания.

Вероятной причиной пожара эксперты называют неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

17 июня по неизвестной причине пожар произошел в хозпостройке в Ростовской области. Погибли двое детей в возрасте двух и трех лет. Следователи возбудили уголовное дело.