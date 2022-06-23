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Сюжет:

Байдену предрекли крупное унижение из-за Украины

Обозреватель The Hill Уильям Молони: НАТО ожидает второе за год стратегическое унижение
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Ситуация вокруг Украины может привести ко второму за год крупному стратегическому поражению США и их союзников по НАТО, убежден обозреватель The Hill Уильям Молони.

Молони считает, что недавний поспешный вывод американских войск из Афганистана поставил под сомнение роль США как лидера «свободного мира» и стал полным шоком для союзников Америки по альянсу. Всё это стало для Вашингтона серьезным ударом и унижением. И вот менее чем через год конфликт на Украине может стать очередным громким поражением сил НАТО, пишет журналист.

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Визит европейских лидеров в Киев 16 июня хоть и сопровождался высказываниями в поддержку Украины, однако никаких обещаний о передаче ВСУ тяжелой техники сделано не было, подчеркнул Молони.

В своей статье он указывает, что за компромиссное разрешение ситуации на Украине уже сейчас выступает как Китай, так и европейские союзники. Всё это происходит на фоне возрастающих убытков, которые терпит мировая экономика из-за перебоев с поставками энергоносителей и продовольствия.

По мнению обозревателя, всё это ставит Байдена перед дилеммой.

«Администрацию Байдена ждет скользкая дорожка, где на каждом шагу подстерегают неверные решения», — подчеркнул автор.

По его словам, стратегическим унижением США уже стало то, что под контроль России перешли обширные территории Украины.

Ранее подполковник Дэниел Дэвис в эфире американского телеканала Fox News заявил, что ВСУ терпят разгромное поражение на Донбассе. Военный подчеркнул, что рациональных оснований считать, что украинская армия сможет изменить ход событий, не существует.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля текущего года. Президент подчеркнул, что данный шаг был сделан для защиты людей, проживавших на территории ЛНР и ДНР, и подвергавшихся агрессии со стороны украинских властей на протяжении последних восьми лет.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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