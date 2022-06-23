Экоактивисты убрали мусор из бухт в Хасанском районе Приморья

В Хасанском районе Приморского края прошла масштабная экологическая акция «Чистые берега полуострова Краббе». Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В минувшее воскресенье, 19 июня, 250 добровольцев собрали на полуострове пластиковые бутылки, пакеты, крышки, судовые снасти и другой морской мусор. За пять часов активисты расчистили четыре труднодоступные бухты.

Собранный мусор вывезли морем. Его утилизировала администрация порта Посьет.

По словам организаторов, полуостров Краббе был выбран для экоакции именно из-за труднодоступности территории для проведения подобных мероприятий. Также одной из задач стало формирование бережного отношения к природе у подрастающего поколения.