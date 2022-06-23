В США заявили о разгромном поражении ВСУ в Донбассе

Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят разгромное поражение в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

«Если вы посмотрите на баланс сил, особенно на поле боя, вы увидите, что у России подавляющее преимущество», — подметил он.

Дэвис считает, что у стран Запада нет рациональных оснований надеяться на то, что ВСУ смогут изменить ситуацию.

По его словам, армия России продвигается вперед и громит ВСУ, тем самым снижая их боеспособность

Подполковник также обратил внимание на то, что США и Евросоюз отправили едва ли десятую часть того оружия, которое требовалось Киеву для создания хоть какого-то паритета, поэтому поражение режима Зеленского неизбежно.

Он также раскритиковал американское правительство за стремление навредить России за счет Украины.

«Я не думаю, что это честная игра. Она закончится не очень хорошо для Вашингтона», — резюмировал Дэвис.

Ранее в этот день украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении к студентам Израиля зхаявил, что усталость от темы спецоперации России в Донбассе есть и среди других государств, и внутри регионов Украины.

18 июня испанский политолог, президент центра аналитики и государственной стратегии EKAI Group Адриан Селайя рассказал «Известиям»о том, что Европейские политики начали менять свою риторику по Украине и намерены заставить Киев вернуться к переговорам с Россией, в том числе по уступкам части территорий.

Как считает эксперт, есть два ключевых фактора, которые влияют на смену риторики стран Евросоюза. Первое, это задержка процесса отправки обещанного оружия. Он отметил, что если ранее европейские лидеры готовы были пожертвовать собственной экономикой в стремлении навредить России, то всё изменилось в тот момент, когда стало очевидно, что Россия выиграет в этом конфликте.

17 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что недавние призывы глав ряда стран к компромиссу в переговорах с Россией стали побочным продуктом растущей усталости.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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