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Следом дуэлянты: зачем в балийской деревне дерутся панданом

Древний ритуал достижения совершеннолетия проводится каждый год
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Перанг Пандан — это уникальная вековая традиция, которая существует только в деревне Тенганан на востоке Бали. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Это ритуал достижения совершеннолетия, посвященный индуистскому богу войны и неба Индре. Молодые селяне сражаются друг с другом, вооружившись небольшим ротанговым щитом в одной руке и колючими листьями пандана в другой
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Дуэль идет до первой крови, которая считает жертвой Индре. После этого участники становятся совершеннолетними и могут быть воинами
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Ротанговый щит обеспечивает минимальную защиту от ударов
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Женское население деревни болеет за братьев и сыновей, вышедших на битву
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Перед началом ритуала участники воинственно размахивают колючими листьями пандана
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Пролить кровь в жертву Индре считается достойным настоящего мужчины поступком
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Раны участников обрабатывают традиционной мазью из куркумы на уксусной основе
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Детские бои — отдельное развлечение для жителей деревни и приезжающих поглазеть на диковинный ритуал туристов
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Когда жители Тенганана не предаются жертвоприношениям Индре, они занимаются животноводством
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Девушки в честь ритуала украшают прически особыми спиралями из кокосовых орехов
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Перед началом боев девушки деревни наряжаются в традиционные одежды и проходят колонной по единственной улице Тенганана
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Веселье продолжается на деревянных качелях, точно таких же, как и столетия назад
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Угощение для участников ритуала начинают готовить заранее — по такому поводу не жалеют заколоть лучшую свинью
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Ритуал Перанг Пандан в балийской деревне
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Еду готовят по традиционным рецептам предков, на открытом огне, завернув в ароматные листья
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