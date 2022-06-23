В ЛНР допустили освобождение всей территории республики в ближайшее время

Вся территория Луганской Народной Республики (ЛНР) может быть освобождена в ближайшее время. Об этом в четверг, 23 июня, заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 1».

«Вся ситуация направлена на то, что территория ЛНР, судя по тенденции, будет освобождена, я полагаю, в ближайшее время», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что Золотое взято под контроль бойцов Луганской Народной Республики.

Накануне сообщалось, что группа иностранных наемников ликвидирована при окружении украинских сил в районе Золотого и Горского.

Тогда же военные НМ ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Отмечалось, что теперь 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске отрезаны от снабжения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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