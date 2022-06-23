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Посол Украины Мельник пожаловался на веру немцев в победу России

Посол Украины Мельник: в Германии растет число сторонников мирного соглашения с РФ «любой ценой»
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Emil Janssen
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В Германии мало кто может представить поражение России, а количество голосов за мирное соглашение растет. Такое заявление в четверг, 23 июня, сделал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ».

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
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«К сожалению, приходится констатировать, что в самой Германии нарастает количество голосов в пользу заключения скорейшего перемирия любой ценой, ведь немногие действительно могут себе представить поражение России», — сказал посол Украины в ФРГ.

По его словам, немцев откровенно пугает тот факт, что конфликт может продолжаться еще очень долго и поставить под угрозу их благосостояние.

Посол напомнил, что Европа уже столкнулась с небывалой инфляцией и опасается ухудшения ситуации.

Мельник считает такие «упадочные настроения» вызовом для Украины на будущее, ведь сторонники мира с РФ будут повышать давление на немецкое правительство.

Пока же дипломат выразил надежду на усиление поддержки Киева со стороны Германии, в частности в вопросах поставок вооружения. Он резюмировал, что надеется на то, что немецкое правительство отложит в сторону все отговорки и предоставит Украине максимально возможную военную помощь, «в том числе из собственных резервов».

Мельник также рассказал, что Украина призывает Германию поддержать санкционную политику, проявив моральную ответственность, чтобы остановить любые бизнес-контакты из России.

Ранее в июне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги посетили с визитом Киев. На следующий день в немецком издании появилось сообщении о непубличной попытке убедить президента Украины Владимира Зеленского договориться с Россией.

14 июня издание опубликовало интервью с Зеленским, где тот выразил свое недовольство стремлением Шольца «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой. Украинский лидер добавил, что Германии пора «выбрать и расставить приоритеты».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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