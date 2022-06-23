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На реконструкцию трассы Хабаровск – Владивосток направят более 36 млрд рублей

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В ближайшие пять лет на реконструкцию участков трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток направят около 36 млрд рублей. Соответствующая информация следует из плана дорожного строительства, утвержденного правительством РФ.

На территории Приморья реконструкция пройдет на участках с 305-го по 335-й км и с 687-го по 703-й км. На первый из них предусмотрено 1,06 млрд в 2023 году и 2,11 млрд в 2024-м, на второй — 3 млрд в 2024-м и 4,73 млрд в 2025-м.

Наибольшие суммы планируется потратить на строительство трассы в объезд населенных пунктов Кипарисово-2, Сиреневка, Мирный и Вольно-Надеждинское. На эти цели планируется выделить 21,85 млрд рублей, пишет ИА PrimaMedia.

Начало финансирования работ по обустройству новой дороги ожидается в 2025 году. Сумма составит 100 млн рублей. В 2026-м выделят еще 15,5 млрд рублей и в 2027-м — 6,25 млрд рублей.

На территории Хабаровского края за 2,9 млрд рублей за три года реконструируют мостовой переход через реку Бикин с путепроводом через железную дорогу. В 2023-м финансирование составит 250 млн рублей, в 2024-м — 511 млн рублей и в 2025-м — 2,15 млрд рублей. Также запланирована реконструкция моста через реку Лесная за 316 млн рублей.

Всего на обновление трассы А-370 направят 35,966 млрд рублей. Общий объем средств, предусмотренных на модернизацию, расширение и строительство дорог по всей стране, составляет более 5 трлн рублей.

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