Российская креативная неделя анонсировала Деловую программу

С 7 по 10 июля представители креативных индустрий, бизнеса и власти вновь соберутся в парке Горького, где в третий раз будет проходить форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW).

В пространстве Российской креативной недели четыре дня активно будут работать восемь тематических площадок: «IT, компьютерная графика и разработка компьютерных игр», «Кино и телевидение», «Новые медиа, маркетинг и коммуникации», «Музыка и саунд-дизайн», «Образование в креативных индустриях», «Издательское дело и журналистика», «Архитектура и урбанистика, дизайн, мода и искусство», «Спецпроекты (Молодежная площадка)». А павильон «Деловая программа» по традиции станет главной площадкой для дискуссий и формирования работающих решений для поддержки креативного бизнеса в период глобальной трансформации экономики. Здесь пройдет 30 мероприятий: пленарных заседаний с участием топовых экспертов, открытых дискуссий, презентаций успешных кейсов от представителей креативных индустрий из разных регионов, интерактивных сессий.

Марина Абрамова, директор форума «Российская креативная неделя»:

«В павильоне «Деловая программа» мы с вами увидим новую точку отсчета для креативного сектора России. Так как здесь пройдут основные сессии с федеральной повесткой, охватывающие все отрасли. Сегодня нам катастрофически не хватает диалога, понимания, общих целей, куда движемся и зачем. Для качественных решений, необходимо консолидировать всех игроков рынка, чтобы объединившись разобраться с этой новой реальностью и продолжить созидать и создавать».

Среди приглашенных спикеров павильона «Деловая программа»: первый заместитель руководителя администрации пезидента Российской Федерации Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко, президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова, генеральный директор «ТВ БРИКС» Жанна Толстикова, генеральный директор холдинга Independent Media Наталья Веснина, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов, генеральный директор АО «Национальная Медиа Группа» Светлана Баланова, генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов, генеральный директор компании «Москонцерт» Илья Бачурин, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и другие эксперты.

Отдельным треком павильона «Деловая программа» станет День устойчивого развития, который пройдет 9 июля. Вместе с флагманами российского бизнеса эксперты обсудят роль креативных индустрий в развитии корпоративных партнерств и социальном проектировании компаний, актуальные потребности и запросы бизнеса, и то, какие решения может предложить в ответ на них креативный сектор. Также в рамках тематического дня состоится дискуссия «Экология фестивалей: уменьшаем углеродный след развлечений», видеопоказ про «Центры кастомизации как инструмент циклической экономики: креативные решения из отходов».

Программа Деловой зоны уже доступна на сайте — creativityweek.ru. Там же постепенно появляется и программа тематических павильонов. Расширенную версию перечня мероприятий готовы направить по запросу.