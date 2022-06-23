США объявят о пакете военной помощи Украине на $500 млн

Белый дом 23 июня объявит о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По их словам, речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и боеприпасах к ним.

В Белом доме заявили, что США будут продолжать регулярно оказывать Украине помощь в области безопасности.

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников объявил о прибытии в страну первой партии HIMARS. Он поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за поставку «мощных инструментов».

15 июня глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что РСЗО HIMARS будут переданы Украине к концу месяца. По его словам, США готовят взвод военных для отправки на Украину. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что украинцы смогут должным образом применять РСЗО и поддерживать их в рабочем состоянии.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки Киеву HIMARS свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

О поставках систем HIMARS в составе очередного пакета военной помощи украинской стороне президент США Джо Байден объявил 1 июня. Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа отметил, что решение может иметь непредсказуемые последствия для международной безопасности. Он привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым системы смогут «поражать цели на удалении до 80 км», добавив, что с получением этих ракетных систем «ничто не помешает им поражать цели на территории России».

США с начала российской спецоперации выделили Украине помощь на сумму $5,6 млрд.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».